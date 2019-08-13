Власти Пензы призвали перевозчиков наладить работу на маршрутах №81 и №99 Общество

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Управление транспорта и связи Пензы пригрозило индивидуальному предпринимателю Ладе Румянцевой и ООО «Меркурий» прекращением действия свидетельств об осуществлении перевозок по регулярным муниципальным маршрутам №99 «Арбековская застава» — Засурье» и №81 «Арбековская застава» — гостиница «Пенза» соответственно.

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«Если выявленные недостатки в работе маршрутов №81 и №99 не будут устранены, управление транспорта и связи города Пензы в сентябре текущего года подаст исковые заявления в суд о прекращении действия свидетельств по указанным маршрутам», — сказала начальник управления Юлия Еремина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 августа.

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По ее словам, работа общественного транспорта на этих двух маршрутах вызвала наибольшее число нареканий по результатам проверок, проведенных с начала 2019 года.

Юлия Еремина уточнила, что всего за прошедший период было выявлено 90 нарушений, в адрес пензенских перевозчиков направлено 35 актов проверки качества предоставляемых услуг и 18 писем.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, на маршруте №81 должно работать десять автобусов малого класса. Предусмотрена перевозка пассажиров в период с 6.00 до 22.00 с интервалами в 10, 12 и 20 минут в зависимости от времени суток.

На маршруте №99 должно курсировать 16 автобусов малого класса в период с 6.00 до 23.00 с интервалом в 10 минут.