«Меркурий» и «Меркурий-авто-6» передумали повышать стоимость проезда в Пензе Общество

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Руководство двух частных перевозчиков — ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» — приняло решение не повышать стоимость проезда на 11 маршрутах общественного транспорта в Пензе.

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По словам начальника городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой, об этом говорится в уведомлениях, которые данные компании направили в адрес мэрии.

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«В соответствии с дополнительными уведомлениями, ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» принято решение не повышать стоимость проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы №№4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 54, 81, 89», — написала она на своей странице в Facebook.

Аналогичная информация размещена на сайте администрации Пензы.

Таким образом, проезд в автобусе №54, который обслуживает компания «Меркурий», по-прежнему будет стоить 21 рубль.

В маршрутках №30 («Меркурий-авто-6»), а также №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 («Меркурий») стоимость одной поездки останется на уровне 23 рублей.

С чем именно связан отказ перевозчиков от ранее намеченных планов, не уточняется.