В Заречном район между улицей Строителей и проходными намечено избавить от тополей Общество

Заречный, 14 августа 2019. PenzaNews. Возможность вырубки тополей в районе, ограниченном улицами Строителей, Ленина, проходными «А» и «АМ», а также проспектом Мира, рассматривается в Заречном Пензенской области.

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Как сообщает городское управление общественных связей, эта территория относится к тем, на которых пока остается большое количество такого рода деревьев, борьба с которыми ведется в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) на протяжении последних 3 лет.

Основными причинами вырубки являются состояние зеленых насаждений, многие из которых имеют слабую поверхностную корневую систему и гниющую древесину, а также тополиный пух, вызывающий целый ряд неудобств, начиная от аллергических реакций и заканчивая высоким риском пожаров.

Предполагается, что при принятии решения о продолжении работы по избавлению Заречного от тополей будет учтено мнение местных жителей.