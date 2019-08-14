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Величину прожиточного минимума пенсионера предлагается сохранить на прежнем уровне

12:10 | 14.08.2019 | Общество

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Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Величину прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предлагается утвердить на 2020 финансовый год в размере 8 тыс. 404 рублей, что соответствует уровню 2019-го.

Величину прожиточного минимума пенсионера предлагается сохранить на прежнем уровне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение Законодательного собрания региона, в соответствии с новой методикой расчета, величина прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области должна составлять 8 тыс. 103 рубля.

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Это на 301 рубль — на 3,6% — меньше, чем в 2019 году.

Вместе с тем правилами, утвержденными постановлением правительства России от 30 июля 2019 года, предусмотрено, что если при расчете по новой методике величина прожиточного минимума пенсионера получается ниже, чем в текущем финансовом году, то она должна быть сохранена в прежнем размере.

«Реализация данного законопроекта будет производиться за счет средств федерального бюджета», — уточняется в пояснительной записке за подписью министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана.

В ней добавляется, что дополнительных расходов из бюджета региона не потребуется.

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