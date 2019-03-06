Буданов объяснил, как вырастут доходы пенсионеров после изменения федерального закона Общество

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов на конкретных примерах объяснил, каким образом внесение изменений в ст. 12.1 федерального закона «О государственной социальной помощи», поддержанное депутатами регионального парламента, повлияет на общую сумму материального обеспечения неработающих пенсионеров.

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Он напомнил, что с 1 января 2019 года произошло увеличение прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемого для установления социальной доплаты к пенсии, на 543 рубля — с 7 тыс. 861 рубля до 8 тыс. 404 рублей.

«Механизм определения размера социальной доплаты следующий: по каждому неработающему пенсионеру органами ПФР ежемесячно определяется общая сумма материального обеспечения, в которую входят все выплаты, установленные по федеральному законодательству, и меры социальной поддержки, предоставляемые по законодательству субъекта [РФ]. В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума, то она доводится до размера прожиточного минимума путем установления социальной доплаты», — сказал Михаил Буданов, выступая на 18-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в среду, 6 марта.

Глава отделения ПФР добавил, что федеральная социальная доплата устанавливается, если прожиточный минимум пенсионера региона меньше российского — 8 тыс. 846 рублей, и региональная, если прожиточный минимум пенсионера региона больше, чем в РФ.

«В Пензенской области всегда мы устанавливали федеральную социальную доплату, поскольку принятый вами прожиточный минимум пенсионера всегда являлся меньше, чем по России», — отметил он, обращаясь к депутатам.

По словам Михаила Буданова, в случае изменения федерального закона будет применяться следующий механизм расчета социальной доплаты.

«Сначала общая сумма материального обеспечения доводится до прожиточного минимума путем установления федеральной социальной доплаты, а затем производится индексация размеров пенсии и ЕДВ [ежемесячной денежной выплаты]», — пояснил докладчик.

Один из приведенных им примеров касался ситуации, при которой пенсионеру назначена пенсия в размере 5 тыс. рублей.

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«Если пенсионер получает только пенсию, увеличенную на размер федеральной социальной доплаты — до 8 тыс. 404 рублей, то расчет будет следующим: пенсия — 5 тыс. рублей, размер ФСД [федеральной социальной доплаты] — 3 тыс. 404, размер индексации — 352 [рубля]; сумма выплат — 8 тыс. 756 рублей. Таким образом, реальная прибавка к пенсии с 1 января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го в данном случае будет исчисляться суммой 543 рубля, плюс 352 рубля — 895 рублей. Итого пенсионер с 1 января 2019 года получит 895 рублей, а получал 543 рубля, то есть разница довольно ощутимая», — сообщил Михаил Буданов.

Он также рассмотрел ситуацию, при которой размер пенсии был близок к прожиточному минимуму.

«Если размер пенсии в декабре 2018 года составил 8 тыс. рублей — это близко к прожиточному минимуму, то с 1 января 2019 года с учетом индексации пенсий на 7,05% он составил 8 тыс. 564, то есть превысил прожиточный минимум, установленный у нас — 8 тыс. 404. Соответственно, ФСД не была установлена. Пенсионер получил прибавку только за счет индексации — 564 рубля, а прибавку за счет увеличения прожиточного минимума он не получил. А вот согласно законопроекту, с 1 января 2019 года размер декабрьской пенсии — 8 тыс. — сначала будет доведен до прожиточного минимума пенсионера — 8 тыс. 404, затем [увеличен] путем установления ФСД в размере 404 рублей, а затем проиндексирован на 7,05%. И реальная прибавка к пенсии с 1 января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го будет 404 рубля, плюс 564 — 968», — сказал управляющий отделением ПФР.