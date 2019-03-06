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Буданов объяснил, как вырастут доходы пенсионеров после изменения федерального закона

17:43 | 06.03.2019 | Общество

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов на конкретных примерах объяснил, каким образом внесение изменений в ст. 12.1 федерального закона «О государственной социальной помощи», поддержанное депутатами регионального парламента, повлияет на общую сумму материального обеспечения неработающих пенсионеров.

Буданов объяснил, как вырастут доходы пенсионеров после изменения федерального закона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что с 1 января 2019 года произошло увеличение прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемого для установления социальной доплаты к пенсии, на 543 рубля — с 7 тыс. 861 рубля до 8 тыс. 404 рублей.

«Механизм определения размера социальной доплаты следующий: по каждому неработающему пенсионеру органами ПФР ежемесячно определяется общая сумма материального обеспечения, в которую входят все выплаты, установленные по федеральному законодательству, и меры социальной поддержки, предоставляемые по законодательству субъекта [РФ]. В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает прожиточного минимума, то она доводится до размера прожиточного минимума путем установления социальной доплаты», — сказал Михаил Буданов, выступая на 18-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в среду, 6 марта.

Глава отделения ПФР добавил, что федеральная социальная доплата устанавливается, если прожиточный минимум пенсионера региона меньше российского — 8 тыс. 846 рублей, и региональная, если прожиточный минимум пенсионера региона больше, чем в РФ.

«В Пензенской области всегда мы устанавливали федеральную социальную доплату, поскольку принятый вами прожиточный минимум пенсионера всегда являлся меньше, чем по России», — отметил он, обращаясь к депутатам.

По словам Михаила Буданова, в случае изменения федерального закона будет применяться следующий механизм расчета социальной доплаты.

«Сначала общая сумма материального обеспечения доводится до прожиточного минимума путем установления федеральной социальной доплаты, а затем производится индексация размеров пенсии и ЕДВ [ежемесячной денежной выплаты]», — пояснил докладчик.

Один из приведенных им примеров касался ситуации, при которой пенсионеру назначена пенсия в размере 5 тыс. рублей.

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«Если пенсионер получает только пенсию, увеличенную на размер федеральной социальной доплаты — до 8 тыс. 404 рублей, то расчет будет следующим: пенсия — 5 тыс. рублей, размер ФСД [федеральной социальной доплаты] — 3 тыс. 404, размер индексации — 352 [рубля]; сумма выплат — 8 тыс. 756 рублей. Таким образом, реальная прибавка к пенсии с 1 января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го в данном случае будет исчисляться суммой 543 рубля, плюс 352 рубля — 895 рублей. Итого пенсионер с 1 января 2019 года получит 895 рублей, а получал 543 рубля, то есть разница довольно ощутимая», — сообщил Михаил Буданов.

Он также рассмотрел ситуацию, при которой размер пенсии был близок к прожиточному минимуму.

«Если размер пенсии в декабре 2018 года составил 8 тыс. рублей — это близко к прожиточному минимуму, то с 1 января 2019 года с учетом индексации пенсий на 7,05% он составил 8 тыс. 564, то есть превысил прожиточный минимум, установленный у нас — 8 тыс. 404. Соответственно, ФСД не была установлена. Пенсионер получил прибавку только за счет индексации — 564 рубля, а прибавку за счет увеличения прожиточного минимума он не получил. А вот согласно законопроекту, с 1 января 2019 года размер декабрьской пенсии — 8 тыс. — сначала будет доведен до прожиточного минимума пенсионера — 8 тыс. 404, затем [увеличен] путем установления ФСД в размере 404 рублей, а затем проиндексирован на 7,05%. И реальная прибавка к пенсии с 1 января 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го будет 404 рубля, плюс 564 — 968», — сказал управляющий отделением ПФР.

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