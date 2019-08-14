В Пензенской области намечено ввести штрафы за использование мангалов на берегу водоемов Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях планируется дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушения, связанные с использованием открытого огня. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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Предполагается, что действие данной статьи будет распространяться случаи, не образующие состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Так, намечено ввести административную ответственность за использование открытого огня, мангалов, котлов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне определенных органами местного самоуправления площадок на территориях общего пользования населенных пунктов.

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По такими территориями понимаются улицы, площади, проезды, набережные, береговые полосы, скверы, бульвары и парки.

Не относятся к ним земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае принятия законопроекта нарушителям будет грозить штраф. Для граждан его размер составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Как уточняется в пояснительной записке за подписью заместителя прокурора Пензенской области Романа Сигаева, полномочия по составлению протоколов по данной статье намечено возложить на должностных лиц органов местного самоуправления, по рассмотрению соответствующих дел — на административные комиссии.