EN
14:47:18 Среда, 14 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области намечено ввести штрафы за использование мангалов на берегу водоемов

13:10 | 14.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях планируется дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушения, связанные с использованием открытого огня. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

В Пензенской области намечено ввести штрафы за использование мангалов на берегу водоемов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что действие данной статьи будет распространяться случаи, не образующие состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Так, намечено ввести административную ответственность за использование открытого огня, мангалов, котлов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне определенных органами местного самоуправления площадок на территориях общего пользования населенных пунктов.

Читайте также

В Пензенской области будут штрафовать за несоблюдение порядка накопления ТКО

По такими территориями понимаются улицы, площади, проезды, набережные, береговые полосы, скверы, бульвары и парки.

Не относятся к ним земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае принятия законопроекта нарушителям будет грозить штраф. Для граждан его размер составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Как уточняется в пояснительной записке за подписью заместителя прокурора Пензенской области Романа Сигаева, полномочия по составлению протоколов по данной статье намечено возложить на должностных лиц органов местного самоуправления, по рассмотрению соответствующих дел — на административные комиссии.

Загрузка...
Читайте также
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома» В Пензенской области в ходе акции «Живи, лес!» посадят более 70 тыс. деревьев
В Пензе на час приостановят движение на участке улицы Кирова В Колышлейском районе подросток подозревается в угоне машины и мопеда у родственников
Жителей Пензы предупредили о снижении напора воды В пензенской библиотеке составлен каталог, включающий в себя 1,5 тыс. изданий военных лет
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама