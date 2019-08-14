В библиотеки Пензы поступила мебель для читальных залов под открытым небом Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Уличная мебель для летних читальных залов под открытым небом, которые вскоре будут развернуты в разных районах Пензы, поступила в городские библиотеки в среду, 14 августа.

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Она приобретена за счет средств гранта из федерального бюджета, выделенного на реализацию проекта «Литературный привал».

Автор идеи, директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева отметила, что современные учреждения культуры всегда ориентируются на запросы посетителей.

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«Мы очень рады, что благодаря грантовым средствам можем предложить горожанам новый просветительский продукт, который позволит им с удовольствием провести время на улице с любимой книгой», — сказала она.

Как сообщается на сайте ЦБС, в летних читальных залах можно будет ознакомиться с краеведческой литературой и детскими изданиями, выбрать книгу для чтения в зоне буккроссинга, посетить мастер-классы.

Также на главной площадке «Литературного привала», работающей в хорошую погоду в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской, благодаря федеральной поддержке будет организован кинозал с большим экраном и мягкими пуфами.