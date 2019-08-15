Жители Пензы считают справедливой зарплату в 58 тыс. рублей — опрос Общество

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Размер справедливой зарплаты, по мнению жителей Пензы, в среднем должен составлять 58 тыс. рублей. Таковы результаты исследования страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного летом 2019 года методом телефонного опроса в 37 городах с населением более 500 тыс. человек, а также в Грозном и Севастополе.

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Согласно информации, поступившей в распоряжение ИА «PenzaNews», в каждом городе было опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.

Вопрос звучал следующим образом: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на «черный день» и на старость?»

По мнению россиян, справедливая зарплата должна составлять в среднем 66 тыс. рублей в месяц.

Наивысшие оценки дали жители Москвы — 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тыс. рублей, а также Хабаровска — 75 тыс. рублей.

При этом среднее значение различается не только по городам, но и по социально-демографическим группам.

Так, в среднем по стране мужчины считают справедливой зарплату в размере 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тыс. рублей.

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Люди в возрасте 18–30 лет оценивают ее в 56,2 тыс. рублей, 30–40 лет — 65,3 тыс. рублей, 40–50 лет — в 67,2 тыс. рублей, 50–60 лет — 67,8 тыс. рублей, старше 60 лет — в 67 тыс. рублей.

Россияне со средним образованием назвали достойной зарплату в 61,1 тыс. рублей, а с высшим — в 68,4 тыс. рублей.

Самые высокие оценки справедливой зарплаты наблюдаются среди россиян, которые относят себя к обеспеченной части населения. Так, те из них, которые заявили, что могут купить квартиру или новый дом, назвали адекватной сумму в 78,4 тыс. рублей.

Опрошенные, у которых «денег с трудом хватает на питание», рассматривают как справедливую зарплату в 63,2 тыс. рублей.