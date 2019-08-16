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Бюст Юрия Гагарина установят в Кузнецке на территории школы

13:55 | 16.08.2019 | Общество

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Кузнецк, 16 августа 2019. PenzaNews. Территория школы №17 города Кузнецка Пензенской области выбрана в качестве места установки бюста первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бюст Юрия Гагарина установят в Кузнецке на территории школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемония открытия состоится в торжественной обстановке в День знаний, 1 сентября.

Ожидается, что в торжественном мероприятии примет участие летчик-космонавт Герой России Александр Самокутяев.

1,5-метровый бюст Юрия Гагарина из серого гранита несколько лет назад был обнаружен в Кузнецке Пензенской области во время реконструкции старого корпуса бывшей швейной фабрики, носившей имя первого космонавта.

В сентябре 2016 года пресс-служба мэрии распространила информацию о том, что он будет размещен в районе улицы Гагарина — на территории, прилегающей к дому №15 на улице Белинского.

29 октября 2018 года мэр Кузнецка Сергей Златогорский сообщил, что бюст Юрия Гагарина намечено установить в одном из скверов или на территории школы весной 2019 года, приурочив событие к 85-летию со дня рождения космонавта.

В 2019 году имя Юрия Гагарина было присвоено школе №17.

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