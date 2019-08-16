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Активисты «Зеленой волны» отправились в экспедицию к верховьям Хопра

18:57 | 16.08.2019 | Общество

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Пензенские активисты движения «Зеленая волна» отправились во вторую с начала летнего полевого сезона экспедицию, в ходе которой они исследуют верховья реки Хопер.

Активисты «Зеленой волны» отправились в экспедицию к верховьям Хопра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — школьники, студенты, учителя и члены Русского географического общества (РГО). Им предстоит оформить полевые дневники и подготовить групповой отчет, который будет передан природоохранным ведомствам.

Возглавила экспедицию руководитель геоэкологической комиссии областного отделения РГО, доцент кафедры «География» Пензенского государственного университета Серафима Артемова. Ранее она провела с участниками несколько теоретических занятий.

Педагог пояснила, что активистам предстоит провести исследования для оценки экологического состояния ландшафтов в верховьях Хопра.

«Будут также решаться и социальные задачи», — добавила Серафима Артемова, назвав в их числе формирование экологической культуры.

Предполагается, что экспедиция продлится по 18 августа.

Ранее проект «Экологический центр «Зеленой волны», реализуемый пензенским областным фондом научно-технического развития, вошел в число победителей конкурса президентских грантов. Он предусматривает проведение экспедиций, рейдов и других мероприятий.

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