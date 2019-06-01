13 пензенских проектов удостоены грантов на 40,4 млн. рублей Общество

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. 13 проектов от Пензенской области стали победителями первого в 2019 году конкурса на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества, получив поддержку на общую сумм 40,4 млн. рублей.

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Самый большой грант — почти 17,8 млн. рублей — выиграла автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» на создание пилотной площадки инклюзивных практик «Арт-поместье «Новые Берега».

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Вторую по величине сумму — более 5,9 млн. рублей — получит пензенский областной фонд научно-технического развития на проект «Экологический центр «Зеленой волны».

Третьим по размеру гранта стал благотворительный фонд «Гражданский Союз». Он выиграл 4,25 млн. рублей на центр поддержки городских активистов.

Кроме того, общественное движение «Ассоциация потребителей Пензенской области» получит почти 3 млн. рублей на работу центра поддержки жилищных объединений, а региональная федерация спортивного ориентирования — 2,6 млн. рублей на проект «Школьный лабиринт как основы ориентирования».

Также региональное отделение Поискового движения России получит почти 1,7 млн. рублей на установление мест захоронений в рамках проекта «Наследники победителей», а автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» — чуть более этой суммы на центр помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Покров».

Остальные шесть проектов в сумме получат менее 3,5 млн. рублей, ни один из этих грантов не превышает 750 тыс. рублей.

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Так, ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» выиграла около 720 тыс. рублей на «IT-лабораторию». Общественная организация поддержки инвалидов «Пензенские лучики» удостоена гранта в сумме более 730 тыс. рублей на проект «Маленькая модель большого мира», который призван помочь обрести навыки, необходимые для работы, молодым людям с ментальными нарушениями, а благотворительный фонд «Шаг за шагом» — 671 тыс. рублей на тиражирование модели комплексной реабилитации детей-инвалидов в рамках проекта «Расширяя границы».

Автономная некоммерческая организация улучшения городской среды «Комфортный город» получит почти 500 тыс. рублей на «Школу активного горожанина», первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства — около 420 тыс. рублей на областной образовательный правозащитный форум «Твое право», региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «Моно» — 400 тыс. рублей на фестиваль-праздник интеллектуальных состязаний «IQ-терапия».