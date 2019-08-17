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Стал известен состав оргкомитета молодежного медиафорума, который пройдет в Пензе

12:35 | 17.08.2019 | Общество

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Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Двенадцать человек вошли в состав оргкомитета первого всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент», который пройдет в Пензе с 5 по 7 сентября.

Зампред правительства региона Олег Ягов (слева) и ректор ПГУ Александр Гуляков (справа). Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

Также в состав организационного комитета включены представители исполнительных органов власти Пензенской области — министр образования Александр Воронков и начальник управления профессионального образования и молодежной политики ведомства Александр Бочкарев, министр культуры и туризма Татьяна Курдова, руководитель департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер и ее заместитель Олеся Вишнякова, а также пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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Кроме того, вопросами подготовки всероссийского мероприятия будут заниматься врио ректора Пензенского государственного технологического университета Дмитрий Пащенко, пресс-секретарь – начальник отдела по работе со СМИ Росмолодежи Маргарита Кокоева, начальник управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Игорь Ситников и директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» ориентирован на студентов специальностей «Журналистика» и «PR-менеджмент», сотрудников СМИ, а также блогеров, фотографов и молодых людей, интересующихся сферой медиа.

Мероприятие будет проведено при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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