В Пензе 5–7 сентября пройдет всероссийский молодежный медиафорум Общество

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Первый всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ранее Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок, ориентированных на студентов специальностей «Журналистика» и «PR-менеджмент», сотрудников СМИ, а также блогеров, фотографов и молодых людей, интересующихся сферой медиа.

Одна из площадок — «МедиаПовод» — ранее также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

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Фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

Кроме того, в рамках медиафорума планируется провести областной фестиваль СМИ «А мы из Пензы», который прежде имел статус самостоятельного мероприятия. Предусмотрено награждение победителей одноименного конкурса журналистских работ.

Окончательная программа предстоящего всероссийского мероприятия пока недоступна.

Список спикеров, которые выступят в качестве экспертов, уточняется.

Регистрация на медиафорум будет осуществляться через автоматизированную информационную систему «Молодежь». На данный момент она не открыта.