В Пензе активисты забили тревогу из-за состояния реки Мойки Общество

Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Активисты молодежного экологического движения «Зеленая волна», действующего при областном отделении Русского географического общества (РГО), выразили обеспокоенность состоянием реки Мойки в Пензе.

Фото: Максим Савинов, пензенское областное отделение РГО

В минувшую пятницу, 16 августа, они обследовали устье реки, которая практически полностью протекает под землей и впадает в Суру в районе набережной.

Были взяты пробы воды, исследование которых проведено на месте с помощью экспресс-лаборатории.

«Уровень соли составляет 0,35 мг/л. Это очень большой показатель. Для сравнения: в минеральном источнике, в роднике [он равен] 0,32. Для города это критический показатель», — пояснил активист «Зеленой волны» Шамиль Коньков.

Также представители движения обратили внимание на мусор, который виден невооруженным взглядом, и резкий запах.

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«Ужасает в первую очередь запах сероводорода. Невозможно дышать. […] Конечно, постепенно вниз по течению вода становится чище, но непосредственно в Мойке она мутная, с неприятным запахом. В ней превышено содержание хлора, хрома, железа и очень много нитратов. Уже по этим показателям можно говорить о загрязнении воды», — сказала член совета областного отделения РГО Наталья Филатова.

По словам главного аналитика информационно-аналитического центра движения «Зеленая волна», председателя комиссии подводных исследований областного отделения РГО Максима Савинова, результаты проведенных анализов и сделанные на месте фотографии будут направлены в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и другие ведомства.

«Специалисты, которые работают в этих органах, [мы] уверены, отреагируют на эту ситуацию, потому что она имеет место быть на протяжении многих лет», — цитирует Максима Савинова пресс-служба отделения Русского географического общества.