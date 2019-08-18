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Одежду пензенских производителей представят в ходе дефиле в «Коллаже»

11:17 | 18.08.2019 | Общество

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Пенза, 18 августа 2019. PenzaNews. Демонстрация одежды и аксессуаров, произведенных в регионе, состоится в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» на проспекте Строителей в Пензе в пятницу, 23 августа.

Одежду пензенских производителей представят в ходе дефиле в «Коллаже». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дефиле, которое пройдет при участии театра моды Ольги Букиной, организовано совместно с ООО «Центр кластерного развития».

Данное мероприятие призвано привлечь дополнительное внимание к павильону на первом этаже, в котором с начала июля представлена продукция местных швейных предприятий, входящих в кластер «Легпром».

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Посетители «Коллажа» смогут оценить детскую одежду торговых марок «Fifland» и «ilves», а также компании «Симфония стиля».

«Элегант», «El Podio» и меховое ателье «Fur Name» познакомят жителей города с коллекциями взрослой одежды.

Кроме того, будет показана одежда для дома торговой марки «Доброшвейкин» и аксессуары от фирмы «Золото».

Ожидается, что такой формат позволит производителям познакомить со своей продукцией потенциальных потребителей, напрямую пообщаться с жителями, узнать их мнения и предпочтения.

Павильон с одеждой пензенского производства будет действовать в «Коллаже» до конца октября.

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