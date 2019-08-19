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Группа «Мохито» и Денис Майданов выступят в Пензе 1 сентября

09:45 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Группа «Мохито» и Денис Майданов выступят на концерте, который пройдет на Юбилейной площади Пензы в честь Дня знаний вечером в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и облправительства Лариса Рябихина, временно исполняющая обязанности вице-губернатора, в ходе совещания в понедельник, 19 августа.

Группа «Мохито» и Денис Майданов выступят в Пензе 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что сначала молодежный коллектив устроит дискотеку под открытым небом, а закончится праздничный вечер выступлением Дениса Майданова и лазерным шоу.

Лариса Рябихина добавила также, что днем на Юбилейной площади будет организована презентация учреждений дополнительного образования, в ходе которой учащиеся и их родители смогут узнать о действующих в Пензе кружках и секциях.

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