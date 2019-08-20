Пензенские чиновники на тренинге смогли почувствовать себя в роли инвалидов Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Члены правительства Пензенской области и сотрудники органов государственной власти региона, так или иначе связанные с созданием инклюзивного пространства, стали участниками тренинга «Равные! Разные! Дружные!» в арт-холле «Квартал Луи».

Фото: Pnzreg.ru

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья рассказали о личном опыте, чувствах и сложностях, с которыми сталкиваются глухие и слепые жители, а также инвалиды-колясочники.

Они смоделировали для участников тренинга ситуации, при которых представители власти смогли попробовать себя в роли человека с инвалидностью или сопровождающего.

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В частности, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов провез выпускницу центра «Квартал Луи» Елену Трошину на инвалидной коляске через лежавшие на пути деревянные рейки.

Директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева, надев повязку на глаза, попробовала пройти несколько метров с помощью трости и налить себе стакан воды. Она призналась, что в тот момент ощущала себя абсолютно беспомощной.

«Мне было страшно. […] Оказавшись в такой ситуации, я поняла, что многие наши проблемы не проблемы по сравнению с этим», — сказала Наталья Моисеева.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, аналогичные тренинги планируется проводить в школах, колледжах и вузах.