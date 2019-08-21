Департамент СМИ готов заплатить почти 5 млн. рублей за информацию в теле- и радиоэфире Общество

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Департамент информполитики и СМИ Пензенской области планирует заключить государственный контракт на производство и размещение информации о регионе в теле- и радиоэфире, начальная (максимальная) цена которого составляет 4 млн. 950 тыс. рублей.

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Источником финансирования является областной бюджет.

Компания, которая окажет данные услуги, будет определена по результатам электронного аукциона, назначенного на 28 августа.

Техническое задание предусматривает производство и размещение в эфире регионального телеканала, вещающего на территории Пензы и области, шести авторских программ длительностью до 55 минут, одной прямой линии — до 120 минут, десяти интервью в студии в рамках прямого эфира хронометражем до 5 минут, 47 сюжетов и 150 роликов, тематика которых не обозначена.

Кроме того, предполагается разместить в эфире десять сюжетов об экономике и еще шесть, посвященных безопасности дорожного движения.

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Помимо этого, в эфире региональной радиостанции по заказу департамента будет транслироваться 660 аудиороликов длительностью 20 секунд о достижениях в экономике, образовании, здравоохранении, культуре, демографии, спорте, экологии и информационных технологиях.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, необходимо постоянное присутствие в Пензе представителя компании, которая выиграет электронный аукцион, чтобы у заказчика была возможность оперативно согласовывать готовящиеся к выходу материалы.

Контракт будет заключен на период по 20 декабря 2019 года.