«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ Общество

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина и ООО «ПензаИнформ» в лице генерального директора Владимира Белова заключили договор на 500 тыс. рублей.

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В соответствии с ним, исполнитель принимает на себя обязательства по производству и размещению информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области на портале «ПензаИнформ».

Данный сайт не является официально зарегистрированным СМИ и прочно ассоциируется с медиахолдингом «Наш Дом», в котором Владимир Белов занимает должность главного редактора одноименной телерадиокомпании.

Согласно спецификации, предусмотрена публикация 68 сообщений объемом до 2,5 тыс. знаков стоимостью по 5 тыс. рублей каждое.

Кроме того, 16 материалов такого же объема должно быть размещено в качестве «Новости дня» на главной странице. Стоимость каждого из них составляет 10 тыс. рублей.

Договор, подписанный 30 июля, рассчитан на период до 30 ноября 2019 года, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).

4 июля 2019 года ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» заключило договор с зарегистрированным в Туле ООО «Центр информации» на 500 тыс. рублей. Он предусматривает публикацию 25 сообщений о Пензенской области стоимостью 20 тыс. рублей каждое в срок до 31 августа.

5 июля был подписан договор с ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» на 500 тыс. рублей. В его рамках намечено до конца августа опубликовать 26 материалов о регионе, каждый из которых обойдется в 17 тыс. 500 рублей, и одно интервью за 45 тыс. рублей.

11 июля был заключен договор с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» на 495 тыс. 360 рублей. Он предусматривает публикацию в период до 25 декабря 33 пресс-релизов о ситуации в Пензенской области стоимостью 13 тыс. 800 рублей каждый и размещение одного интервью за 39 тыс. 960 рублей.

23 июля был подписан договор с ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» на 500 тыс. рублей. Согласно его условиям, до конца сентября на сайте федерального СМИ должно быть размещено 15 новостных сообщений стоимостью 25 тыс. рублей каждое и одно интервью за 125 тыс. рублей.