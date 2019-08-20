EN
01:29:01 Среда, 21 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выполнен план по лесовосстановлению

16:59 | 20.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Искусственное лесовосстановление в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» выполнено в Пензенской области на площади более 137 га, что составляет 100% от плана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В Пензенской области выполнен план по лесовосстановлению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, агротехнический уход проведен на площади свыше 308 га, что составляет 75% от намеченного объема.

План по уходу за лесосеменными плантациями выполнен на 100%, им охвачено 44 га.

Читайте также

В Кузнецком районе оценили ожидаемый урожай семян сосны

В 2019 году предусмотрена заготовка семян общим весом 80 кг. Также будет подготовлена почва под посадку культур в 2020-м.

Для выполнения лесохозяйственных мероприятий приобретено семь плугов, пять культиваторов и 37 мечей Колесова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенской области из федерального бюджета в 2019 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» выделено 39,8 млн. рублей. По состоянию на 9 августа, освоено 94% средств.

Ожидается, что в конце августа регион получит дополнительно более 24 млн. рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области пока не будут вводить штрафы за использование мангалов у водоемов В Пензе умер ветеран службы занятости населения Петр Лебедев
Заключено инвестсоглашение с «Лопатинским беконом» Максим Полянский принят в труппу пензенского драмтеатра
Под Пензой четверо мужчин признались в краже 35 стоек дорожного ограждения Почетными гражданами Пензенской области в течение года смогут стать не более трех человек
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама