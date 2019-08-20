В Пензенской области выполнен план по лесовосстановлению Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Искусственное лесовосстановление в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» выполнено в Пензенской области на площади более 137 га, что составляет 100% от плана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

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По данным ведомства, агротехнический уход проведен на площади свыше 308 га, что составляет 75% от намеченного объема.

План по уходу за лесосеменными плантациями выполнен на 100%, им охвачено 44 га.

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В 2019 году предусмотрена заготовка семян общим весом 80 кг. Также будет подготовлена почва под посадку культур в 2020-м.

Для выполнения лесохозяйственных мероприятий приобретено семь плугов, пять культиваторов и 37 мечей Колесова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенской области из федерального бюджета в 2019 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» выделено 39,8 млн. рублей. По состоянию на 9 августа, освоено 94% средств.

Ожидается, что в конце августа регион получит дополнительно более 24 млн. рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования.