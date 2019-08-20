В Пензенской области пока не будут вводить штрафы за использование мангалов у водоемов Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение административной ответственности за использование открытого огня, мангалов, котлов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне определенных органами местного самоуправления площадок на территориях общего пользования населенных пунктов, отложено в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, депутаты выступили за доработку законопроекта.

Кроме того, решено создать рабочую группу, которая должна оценить эффективность предлагаемых мер.

Помимо этого, планируется провести заседание общественного совета, участники которого поделятся своими мнениями относительно целесообразности введения штрафов.

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Ранее по инициативе прокуратуры Пензенской области был подготовлен законопроект, которым предлагалось дополнить кодекс региона об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушения, связанные с использованием открытого огня.

Предполагалось, что ее действие будет распространяться случаи, не образующие состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Так, планировалось ввести административную ответственность за использование открытого огня, мангалов, котлов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне определенных органами местного самоуправления площадок на территориях общего пользования населенных пунктов. Под такими территориями понимаются улицы, площади, проезды, набережные, береговые полосы, скверы, бульвары и парки.

Для граждан размер штрафа было намечено установить на уровне от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.