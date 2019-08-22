Программа «Поедем, поедим!» о Пензенской области выйдет на «НТВ» 28 сентября Общество

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Выпуск программы «Поедем, поедим!», посвященный Пензенской области, будет показан на телеканале «НТВ» в субботу, 28 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил автор и ведущий передачи Джон Уоррен (John Warren).

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По его словам, съемочная группа начала работать в регионе несколько дней назад и за это время побывала в центре Пензы — на улицах Московской и Кирова, в ресторане «Засека», а также за городом — в поле, где комбайны убирают урожай, на предприятии по производству индейки и на территории скульптурного парка «Легенда», который лично на него произвел большое впечатление.

«Очень мне понравилось, очень красивое [место], удивительное. Ходишь по полю, и, бац, самый большой под открытым небом музей скульптур», — сказал собеседник агентства.

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Джон Уоррен добавил, что на 22 августа запланированы съемки в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», а следующей точкой визита станет Саратов.

Ведущий пояснил, что старт восьмого сезона программы будет отличаться от предыдущих, поскольку в выпусках о Пензенской и Саратовской областях он как будто проводит в этих регионах свой отпуск, причем путешествует не один, а вместе с сыном Алексом.

При этом Джон Уоррен обратил внимание на то, что в случае с Пензенской областью прослеживается определенный символизм.

«Пенза — 58-й регион. Я учился в школе с 6 до 13 лет — boarding school, и каждому мальчику, который поступал в эту школу, присваивался номер. А мой номер — 58! Эфир наш про Пензенскую область когда выходит? На мой день рождения — 28 сентября!» — отметил собеседник агентства.