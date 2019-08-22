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Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поделился впечатлениями о Пензе

11:27 | 22.08.2019 | Общество

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Ведущий программы о путешествиях «Поедем, поедим!» Джон Уоррен (John Warren), впервые посетивший Пензу вместе со съемочной группой телеканала «НТВ», поделился своими впечатлениями о городе и его окрестностях.

Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поделился впечатлениями о Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь какая-то настоящая Россия», — сказал он в беседе с журналистом ИА «PenzaNews».

По словам Джона Уоррена, Пенза расположена на удачном расстоянии от российской столицы.

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«Достаточно и «правильно» километров от Москвы, чтобы не чувствовать вот эту гравитацию; и здесь абсолютно какая-то полноценная жизнь, которая без Москвы. Это как-то сложно представить, будучи москвичом, и это очень приятно», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что увидел «все признаки города, который отлично живет», где есть чем заняться и что посмотреть.

«Я думал, что Пенза намного меньше, чем на самом деле, [...] типа Вологды», — отметил ведущий.

Джон Уоррен сообщил, что до этой поездки Пенза входила в число шести региональных центров в России, где он до сих пор не был, а теперь в списке остались лишь Саратов и Курган, поездки в которые запланированы на 2019 год, а также Киров, Чита и Биробиджан, куда съемочная группа намерена отправиться в 2020-м.

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