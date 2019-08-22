В Арбеково транспорт пустят в объезд места ремонта теплосетей Общество

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Общественный транспорт будет следовать по проспекту Строителей в Пензе — в районе торгового центра «Берлин» — в объезд места работ на теплосетях с 22.00 пятницы, 23 августа, до 20.00 предстоящего воскресенья.

Фото: Penza-gorod.ru

Троллейбусы №6 и №7 при движении из центра города будут доезжать только до разворотного кольца около дворца спорта «Буртасы» и ехать обратно по утвержденной схеме.

Автобусы и маршрутки №№2А, 16, 18, 30, 33, 40, 54, 66, 68, 70, 77, 81, 82С и 99 при движении со стороны центра города от остановки «Комарово» будут сворачивать на улицу Лядова, ехать по проспекту Строителей и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет организована в районе дома №63 на проспекте Строителей и около дома №110 на улице Ладожской.

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Эти же маршруты, кроме №66 и №82С, в обратном направлении от остановки «По требованию» напротив дома №64 на улице Лядова будут следовать по улице Ладожской, а затем по проспекту Строителей. Маршрутки №6 в сторону центра города от остановки «Кардиоцентр» поедут по улице Лядова до остановки «Комарово».

Маршрутки №№27, 31, 39, 55 и 80 при движении из центра от остановок «Универсам №175» и «Городская больница №6» будут ехать по улицам Стасова и Ладожской. Автобусы малого класса №89 от дворца спорта «Буртасы» проследуют по проспекту Строителей до остановки «Комарово» и на улицу Стасова.

Автобусы малого класса №4 при движении из центра от остановки «Универсам №175» направят по улицам Стасова, Ладожской и проспекту Строителей. Конечная остановка будет организована напротив торгового центра «Проспект», сообщает пресс-служба мэрии.