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На звание почетного гражданина Пензенской области смогут претендовать три человека в год

12:11 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области», решение о присвоении которого принимается постановлением Законодательного собрания региона с согласия губернатора, в течение календарного года смогут получить не более трех соискателей, в то время как до настоящего времени их количество не превышало двух. Соответствующее изменение внесено в региональный закон о почетном звании в ходе 23-й очередной сессии в пятницу, 23 августа.

На звание почетного гражданина Пензенской области смогут претендовать три человека в год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя предложение об увеличении количества соискателей, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выразил мнение, что это позволит отметить заслуги большего числа земляков, внесших вклад в развитие региона.

«Я думаю, вы все прекрасно понимаете: у нас очень много достойных людей, которые многие годы, а то и десятилетия работали в нашей Пензенской области, развивали экономику, социальную сферу. Я думаю, что они достойны присвоения этого высокого почетного звания», — сказал спикер.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за данный законопроект единогласно.

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