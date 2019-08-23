На звание почетного гражданина Пензенской области смогут претендовать три человека в год Общество

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области», решение о присвоении которого принимается постановлением Законодательного собрания региона с согласия губернатора, в течение календарного года смогут получить не более трех соискателей, в то время как до настоящего времени их количество не превышало двух. Соответствующее изменение внесено в региональный закон о почетном звании в ходе 23-й очередной сессии в пятницу, 23 августа.

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Комментируя предложение об увеличении количества соискателей, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выразил мнение, что это позволит отметить заслуги большего числа земляков, внесших вклад в развитие региона.

«Я думаю, вы все прекрасно понимаете: у нас очень много достойных людей, которые многие годы, а то и десятилетия работали в нашей Пензенской области, развивали экономику, социальную сферу. Я думаю, что они достойны присвоения этого высокого почетного звания», — сказал спикер.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за данный законопроект единогласно.