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Выплату почетным гражданам Пензенской области увеличили до 190 тыс. рублей

21:21 | 21.09.2018 | Общество

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Размер пожизненной ежегодной денежной выплаты почетным гражданам Пензенской области решено увеличить на 60 тыс. рублей — до 190 тыс. рублей — начиная с 2019 года. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Иваном Белозерцевым, принят в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

Выплату почетным гражданам Пензенской области увеличили до 190 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его представил врио руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Алексей Панин.

Он напомнил, что на данный момент звания почетного гражданина региона удостоены 13 человек.

По словам Алексея Панина, с учетом того, что в течение календарного года оно присваивается не более чем двум соискателям, из бюджета области потребуются дополнительные расходы в размере 900 тыс. рублей.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, индексация выплаты не проводилась ни разу с момента принятия закона о почетном гражданине.

«Сегодня вносится это предложение. Сумма — всего-навсего 900 тыс. рублей на весь год. Я думаю, что это будет не та сумма для бюджета... Ну, и самое главное — это будет индексация в соответствии с теми обращениями, которые прозвучали и от почетных граждан. Ну, и самое главное — это дань уважения тем людям, которые своим трудом и своими заслугами сегодня достойны этого высокого звания», — сказал спикер регионального парламента.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты поддержали предлагаемые изменения единогласно.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены, в частности, ректор ПГУ Александр Гуляков, гендиректор ООО «Кувака» Камиль Девликамов, руководитель ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, глава ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров, организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко, заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко, руководитель музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, экс-министр здравоохранения региона Юрий Лаптев, заслуженный строитель России Валентин Журавлев, бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Юрий Вечкасов, участники Великой Отечественной войны Александр Дручков и Алексей Глушенков.

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