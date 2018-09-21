Выплату почетным гражданам Пензенской области увеличили до 190 тыс. рублей Общество

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Размер пожизненной ежегодной денежной выплаты почетным гражданам Пензенской области решено увеличить на 60 тыс. рублей — до 190 тыс. рублей — начиная с 2019 года. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Иваном Белозерцевым, принят в ходе 12-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

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Его представил врио руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Алексей Панин.

Он напомнил, что на данный момент звания почетного гражданина региона удостоены 13 человек.

По словам Алексея Панина, с учетом того, что в течение календарного года оно присваивается не более чем двум соискателям, из бюджета области потребуются дополнительные расходы в размере 900 тыс. рублей.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, индексация выплаты не проводилась ни разу с момента принятия закона о почетном гражданине.

«Сегодня вносится это предложение. Сумма — всего-навсего 900 тыс. рублей на весь год. Я думаю, что это будет не та сумма для бюджета... Ну, и самое главное — это будет индексация в соответствии с теми обращениями, которые прозвучали и от почетных граждан. Ну, и самое главное — это дань уважения тем людям, которые своим трудом и своими заслугами сегодня достойны этого высокого звания», — сказал спикер регионального парламента.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты поддержали предлагаемые изменения единогласно.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены, в частности, ректор ПГУ Александр Гуляков, гендиректор ООО «Кувака» Камиль Девликамов, руководитель ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина, глава ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров, организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко, заместитель гендиректора ООО «УК «Русмолко» Владимир Резниченко, руководитель музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, экс-министр здравоохранения региона Юрий Лаптев, заслуженный строитель России Валентин Журавлев, бывший председатель Законодательного собрания Пензенской области Юрий Вечкасов, участники Великой Отечественной войны Александр Дручков и Алексей Глушенков.