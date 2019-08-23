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В Пензенской области продлили выплату пособия на третьего и последующих детей

14:07 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Выплата ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет продлена в Пензенской области.

В Пензенской области продлили выплату пособия на третьего и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Действующим региональным законодательством данный вид пособия был предусмотрен на детей, которые родились или только появятся на свет в период по 31 декабря 2019 года.

В ходе очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся 23 августа, депутаты единогласно поддержали внесение изменения в ст. 14 регионального закона «О пособиям семьям, имеющим детей». В соответствии с ним, пособие также будет выплачиваться на детей, рожденных в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го.

Данная мера социальной поддержки предоставляется в рамках национального проекта «Демография» на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

По данным министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, за семь месяцев 2019 года ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 9 тыс. 398 рублей получили 5 тыс. 538 семей.

На эти цели направлено свыше 359 млн. рублей, в том числе 76 млн. рублей — из бюджета Пензенской области.

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