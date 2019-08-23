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Величина прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области составит 8 тыс. 404 рубля

14:32 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Величина прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемая для установления социальной доплаты к пенсии, утверждена на 2020 финансовый год в размере 8 тыс. 404 рублей, что соответствует уровню 2019-го. Данный законопроект депутаты Законодательного собрания региона поддержали в ходе 23-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 23 августа.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области составит 8 тыс. 404 рубля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно новой методике расчета, величина прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области должна была составлять 8 тыс. 103 рубля.

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Это на 301 рубль — на 3,6% — меньше, чем в 2019 году.

Вместе с тем правилами, утвержденными постановлением правительства России от 30 июля 2019 года, предусмотрено, что если при расчете по новой методике величина прожиточного минимума пенсионера получается ниже, чем в текущем финансовом году, то она должна быть сохранена в прежнем размере.

Реализация принятого на сессии законопроекта будет производиться за счет средств федерального бюджета.

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