В Пензенской области станет на 661 ветерана труда больше Общество

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. 661 человек получит право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области» благодаря законопроекту, принятому в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 23 августа.

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Он предусматривает расширение перечня наград и поощрений, дающих такое право.

До настоящего времени список насчитывал 28 позиций. Теперь он дополнен еще двумя. Это почетная грамота правительства Пензенской области, а также почетная грамота губернатора и спикера регионального парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в период с 3 июня 1998 года по 25 марта 1999 года главой исполнительной власти региона являлся губернатор, который возглавлял правительство. Все нормативные правовые акты в это время издавались за подписью «губернатор – председатель правительства».

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Почетные грамоты губернатора в этот период не вручались, а 605 человек, награжденных почетной грамотой правительства Пензенской области оказались лишены права на присвоение звания ветерана труда региона.

В 2004 году была учреждена почетная грамота губернатора и председателя Законодательного собрания Пензенской области, которая также не включена в перечень наград, дающих гражданину право на присвоение звания ветерана труда. За период с 5 октября 2004 года по 30 сентября 2011 года данного вида поощрения были удостоены 56 человек.

Расширение перечня наград, дающих право на присвоение звания ветерана труда, повлечет дополнительные расходы из бюджета Пензенской области в связи с необходимостью осуществления ежемесячной денежной выплаты в 500 рублей.