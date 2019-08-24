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В Пензенской области обобщат информацию о домах, имеющих архитектурную ценность

09:38 | 24.08.2019 | Общество

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Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Реестр домов, не являющихся памятниками архитектуры, но имеющих ценность и попавших в программу расселения аварийного жилья с целью последующего сноса, необходимо составить в Пензенской области. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области обобщат информацию о домах, имеющих архитектурную ценность

Фото: Pnzreg.ru

«Бизнес борется за то, чтобы снести старинный дом и построить здание высокой этажности, но если мы хотим, чтобы наш город был красивым, если мы хотим сохранить его исторический облик для молодежи, очень важна принципиальная позиция архитектурного сообщества. Деньги, прибыль — это временно, а архитектура — надолго», — сказал он в ходе встречи с архитекторами, посвященной сохранению исторического центра Пензы и малых городов области, которая состоялась в правительстве региона в минувшую пятницу, 23 августа.

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Он подчеркнул, что «ни один дом не должен быть снесен без обсуждения».

«Надо продумать варианты сохранения исторической застройки с участием муниципалитета, бизнеса. Например, минимальная или нулевая арендная плата на условиях восстановления и последующего использования под кафе, гостиницу, офисы. Для домов, не признанных памятниками архитектуры, это дешевле. Должна быть золотая середина, чтобы развивать бизнес и сохранять старую застройку», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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