Активисты очистили пруд в Заре от мусора и водорослей Общество

Пенза, 25 августа 2019. PenzaNews. Активисты движения «Зеленая волна», действующего при пензенском областном отделении Русского географического общества (РГО), провели экологическую акцию на пруду в микрорайоне Заря города Пензы.

Фото: пензенское областное отделение РГО

В ходе построения участников председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов поблагодарил откликнувшихся добровольцев и обозначил ближайшие планы работы движения, которое уже вышло из разряда молодежных.

Затем государственный инспектор по охране окружающей среды управления Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова отметила значимость подобных мероприятий.

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В свою очередь руководитель природоохранной комиссии областного отделения РГО Виктор Небога обратил внимание на то, что необходимо привлечь внимание общественности к экологической обстановке в новом микрорайоне.

Он также рассказал о планах по развитию парка «Дружба», высаженного активистами, в том числе о создании питомника.

После этого участники акции, вооружившись специальными крючьями, очистили водоем от находившегося в воде мусора и водорослей, которые, как и трава с прибрежной территории, пойдут на корм животным пензенского зоопарка. Среди активистов были представители маломобильных групп населения Кирилл Силков и Ольга Белова, не так давно создавшие ячейку движения «Зеленая волна».

Также была произведена противопожарная опашка территории парка. В завершение акции организаторы угостили добровольцев ухой и провели товарищеские соревнования, сообщает пресс-служба областного отделения РГО.