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На улице Октябрьской в Пензе начали укладывать тротуарную плитку

10:20 | 25.08.2019 | Общество

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Пенза, 25 августа 2019. PenzaNews. Специалисты подрядной организации начали укладывать тротуарную плитку на улице Октябрьской в Пензе.

На улице Октябрьской в Пензе начали укладывать тротуарную плитку

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

Как сообщил мэр Виктор Кувайцев, работы ведутся по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

«Тротуары получаются достаточно широкие, красивые, это меняет облик городских улиц в лучшую сторону и добавляет комфорта для передвижения жителей», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Виктора Кувайцева, в предстоящий вторник, 27 августа, работы по мощению тротуара планируется начать на улице Кирова.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Пензы, ремонт на улице Октябрьской в Пензе по проекту «БКАД» ведет компания «Дорожный строитель». Ранее муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» заключило с ней контракт более чем на 200 млн. рублей.

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