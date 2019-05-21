В Пензе с «Дорожным строителем» заключен контракт более чем на 200 млн. рублей Общество

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина заключило контракт с работающей в селе Чемодановка компанией «Дорожный строитель» в лице руководителя Сергея Борисова более чем на 200 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в минувший понедельник, 20 мая. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подрядчик определен по результатам электронного аукциона, на который поступила только одна заявка. В итоге контракт был заключен по максимальной цене.

Согласно представленным данным, финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней: свыше 100 млн. рублей предусмотрено в федеральном, 75 млн. рублей — в областном и более 25 млн. — в городском.

Весь объем работ почти на 30 объектах требуется выполнить к октябрю 2019 года. Речь идет об участках дорог и тротуаров на улицах Дружбы, Ново-Нейтральной, Каракозова, Бумажников, Гребной, Грибоедова, Долгова, Зарубина, Конструкторской, Кошевого, Ломовской, Медицинской, Мичурина, Ново-Казанской, Антонова, Рабочей, Рабочий порядок, Тарханова, Чехова, Техникумовской, Ягодной, Спартаковской, Октябрьской, Ерик, Входной и 4-м проезде Кошевого.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общий объем финансирования работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») составит в Пензе в 2019 году более 1 млрд. рублей. 50% средств выделено из федерального бюджета, 37,5% — из областного, 12,5% — из муниципального.

Намечено отремонтировать участки общей протяженностью примерно 108 км.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, в текущем году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог.

13 мая МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключило контракт с местной компанией «Автодорога» на 313 млн. рублей.

20 мая было подписано два контракта с зарегистрированной в Московской области фирмой «Дорожное строительство» на сумму свыше 364 млн. рублей (202,7 млн. и 161,6 млн. рублей), а также с местным «Пензадорстроем» на 204 млн. рублей и чемодановским «Дорожным строителем» на 200 млн. рублей.

Во всех случаях на электронные аукционы было подано лишь по одной заявке.