Пензенские поисковики вернулись из Белоруссии Общество

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Поискового движения России вернулись из Белоруссии, где проходила «Вахта памяти».

Фото: пензенское реготделение Поискового движения России

«Участники экспедиции обнаружили останки 12 солдат и офицеров Красной армии, погибших летом 1941 года и весной 1944-го. Найден один медальон, который находится на экспертизе», — сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она уточнила, что активисты отрядов «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго», «Комбат» и «Азимут-58» с 11 по 22 августа вели работы совместно с 52-м поисковым батальоном Минобороны Белоруссии на территории Рогачевского района Гомельской области, где сражалась пензенская 61-я стрелковая дивизия.

«Поисковики обнаружили место падения самолета Ил-2 и останки летчика, который, по воспоминаниям местных жителей, совершил таран в феврале 1944 года», — сказала собеседница агентства, добавив, что теперь предстоит установить личность погибшего.

Лариса Казакова пояснила, что в Пензу участники «Вахты памяти» привезли медальон и личные вещи уроженца Тамалинского района Антона Трубина 1912 года рождения — они будут переданы дочери бойца.

«Связист сражался в рядах пензенской 61-й дивизии и до сих пор считался пропавшим без вести», — отметила она.