Лисовол не видит работы участковых уполномоченных полиции в Пензе Общество

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №24, член фракции «Единая Россия» Сергей Лисовол, который также является управляющим строительной группы «Рисан», заявил, что не видит работы участковых уполномоченных полиции.

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«У нас не хватает участковых, или они, наверное, есть, [...] мы не знаем, где их найти. Жители на сегодня испытывают нехватку в общении с ними. Их не найти», — сказал он в ходе 60-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

Депутат добавил, что ни разу не встречал участковых на территории парка в Арбеково, а также на улицах Карпинского, Володарского, Вяземского и Суворова.

Сергей Лисовол напомнил, что некоторое время назад в Пензе информация об участковых была размещена повсюду, в том числе в подъездах жилых домов и организациях ЖКХ, но ситуация изменилась.

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В свою очередь начальник УМВД России по городу Пензе Владимир Лысов подчеркнул, что штатная численность участковых уполномоченных полиции соответствует нормативным требованиям.

«На сайте УМВД России по Пензенской области есть достаточно полный перечень участковых уполномоченных полиции, их контактные данные. Можно обратиться туда», — предложил он.

После этого к обсуждению вопроса подключился глава города Николай Тактаров.

«Речь о чем Сергей Юрьевич ведет: чтобы не мы искали участковых, а участковые шли на свои участки и были почаще среди людей, изучали обстановку и прочее», — отметил он.

В продолжение темы Сергей Лисовол обратил внимание на то, что «бабушки не смотрят сайт».

«Напротив школы №16 есть участковый кабинет в торце жилого дома. Он никогда не работает. На самом деле это беда», — сказал депутат, предположив, что норматив «снижен до минимума».