В Пензе депутатам гордумы шестого созыва вручили индивидуальные фотокниги Политика

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы на последней для шестого созыва сессии получили в подарок индивидуальные фотокниги, посвященные их деятельности в составе представительного органа муниципального образования.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил глава города Николай Тактаров, сюрприз для всех подготовил депутат от избирательного округа №32, член фракции «Единая Россия» Владимир Сухов, который также является генеральным директором ООО «СКБ».

После того, как личные экземпляры были розданы, народные избранники начали с неподдельным интересом рассматривать снимки, на которых запечатлены различные моменты их депутатской деятельности.

Подводя итоги деятельности шестого созыва, Николай Тактаров отметил, что ему было приятно работать в гордуме.

«Я завершаю, по сути дела, свою трудовую деятельность. Ну, так вот складывается по жизни, куда деваться. [...] Возраст подпирает, самочувствие, здоровье и прочее. Но я горд и рад, что последняя вот эта «двухлетка» как раз совпала с деятельностью Пензенской городской думы шестого созыва. Жалко, что не побольше, и жалко, что не подольше», — сказал он.

Глава Пензы добавил, что 20 лет своей жизни — 18 в областной избирательной комиссии и два года в городской думе — посвятил «электоральным процессам».

«Мне этого будет явно не хватать», — признался Николай Тактаров.

Он назвал шестой созыв уникальным, поскольку за последние 5 лет работой городской думы по очереди руководили три человека — до него пост главы представительного органа занимали Виктор Кувайцев, впоследствии ставший мэром, а затем Валерий Савельев, перешедший на должность главврача областного онкодиспансера.

От лица депутатов, которые решили не участвовать в предстоящих выборах, к присутствовавшим обратился гендиректор обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», член «Единой России» Андрей Фомин.

«Ряд действующих депутатов приняли личное решение закончить свою деятельность в Пензенской городской думе. Я отношусь к их числу. Хотел бы поблагодарить коллег всех за совместную работу. Моя работа в думе длилась более 12 лет, так получилось», — сказал он.

Андрей Фомин также выразил признательность сотрудникам аппарата гордумы.

«Пожелание тем, кто будет продолжать свою деятельность здесь по результатам выборов после 8 сентября: вне зависимости от вашего социального положения, возраста, партии, членом которой вы являетесь или не являетесь, помните всегда об одном — мы работаем для людей, на людей и с пользой для нашего города. Это, наверное, цель нашей деятельности здесь», — подчеркнул депутат.

После того, как высказались все народные избранники, пожелавшие взять слово, Николай Тактаров объявил последнюю сессию шестого созыва завершенной.