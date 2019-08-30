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Здание пензенского планетария передано в собственность региона

19:36 | 30.08.2019 | Общество

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы шестого созыва приняли решение передать из муниципальной собственности в областную здание планетария.

Здание пензенского планетария передано в собственность региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Причину знаете — реконструкция и прочее», — сказал глава города Николай Тактаров, объявляя соответствующий вопрос повестки в ходе 60-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

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Каких-либо возражений и замечаний у депутатов не возникло.

Согласно проекту решения, вопрос о планетарии был включен в повестку сессии на основании обращения правительства Пензенской области от 25 июля 2019 года.

По официальной информации, общая площадь здания составляет около 438 кв. метров, балансовая стоимость — 2 млн. 234 тыс. 108 рублей, остаточная на 1 августа 2019 года — 2 млн. 144 тыс. 744 рубля.

Вместе со зданием собственностью региона станет земельный участок площадью 4 тыс. 887 кв. метров кадастровой стоимостью более 5 млн. рублей.

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