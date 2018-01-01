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ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года

17:26 | 26.12.2017 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Реконструкция пензенского планетария, который не функционирует последние семь лет, будет начата не позднее 2019 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Реконструкцию пензенского планетария намечено начать не позднее 2019 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если будет у нас [у региона] возможность или возможность у города, приступим к активной фазе в 2018 году. Если нет, то к 2019 году приступим и сделаем, не такая уж большая площадка», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона во вторник, 26 декабря.

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Иван Белозерцев отметил, что в здании планируется предусмотреть нулевой этаж, где будут размещены различные площадки и классы.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил, что на 2018 год в бюджет региона заложено 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации.

Он добавил, что реконструкция здания вместе с покупкой нового оборудования обойдется примерно в 170 млн. рублей.
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