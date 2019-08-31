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Средства гранта направят на проведение фестиваля НКО в Пензе 1 сентября

10:01 | 31.08.2019 | Общество

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Пенза, 31 августа 2019. PenzaNews. Средства гранта, выделенного по итогам конкурсного отбора из областного бюджета на поддержку социальных инициатив в 2019 году, будут направлены на проведение фестиваля некоммерческих организаций «Доброе сердце» на Юбилейной площади Пензы 1 сентября. Об этом говорится в положении о мероприятии.

Средства гранта направят на проведение фестиваля НКО в Пензе 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно постановлению правительства Пензенской области от 8 мая 2019 года, сумма гранта составляет 300 тыс. рублей, а получателем денежных средств является региональное отделение Союза женщин России.

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Среди основных задач предстоящего фестиваля — повышение уровня доверия населения к деятельности НКО, выявление лучших социальных, благотворительных и добровольческих практик, а также развитие взаимодействия некоммерческих организаций друг с другом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, фестиваль будет проходить с 12.00 до 16.00.

Ожидается, что в нем примут участие более 70 НКО и различных объединений, которые познакомят посетителей со своей деятельностью, проведут мастер-классы, благотворительные аукционы и другие мероприятия.

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