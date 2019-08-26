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В Пензе 1 сентября пройдут презентации творческих кружков, спортивных секций и НКО

11:29 | 26.08.2019 | Общество

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Юбилейная площадь станет основным местом проведения мероприятий в честь Дня знаний, которые будут организованы в Пензе в предстоящее воскресенье, 1 сентября.

В Пензе 1 сентября пройдут презентации творческих кружков, спортивных секций и НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По задумке организаторов, дети и взрослые начнут собираться здесь к полудню — после торжественных линеек в школах и классных часов.

К этому времени Юбилейная площадь будет представлять собой большую выставочную площадку, на которой учащиеся смогут выбрать себе занятие по душе.

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Часть экспозиции посвятят учреждениям дополнительного образования. Ожидаются выступления вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, планируется показать работы воспитанников, в том числе интересующихся авиамодельным и декоративно-прикладным творчеством.

Гостей мероприятия ждут показательные заезды на мотоциклах, мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова и по вязанию морских узлов.

Среди прочего намечена презентация объединений пензенской областной станции юных туристов. На учебном скалодроме пензенцы получат возможность попробовать преодолеть препятствия различной сложности.

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Помимо этого, на мероприятии предлагается ознакомиться с работой спортивных федерации, школ и отдельных секций. Дети и их родители смогут задать волнующие вопросы тренерам и пообщаться с пензенскими спортсменами, добившимися высоких результатов.

Также программой мероприятия предусмотрено проведение фестиваля некоммерческих организаций «Доброе сердце». Ожидается, что в нем примут участие более 50 НКО и объединений.

Их представители поделятся информацией об уже реализованных проектах, предложат присоединиться к благотворительным акциям и поделятся опытом в ходе мастер-классов.

В 17.00 начнется концерт, в ходе которого выступят коллективы учреждения культуры «Пензаконцерт».

В 19.00 на сцену выйдут музыканты группы «Мохито», а в 20.00 — автор-исполнитель Денис Майданов.

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