На полигоне под Пензой уничтожено около 250 кг яблок Общество

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Около 250 кг яблок уничтожено на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, 28 августа по требованию транспортной прокуратуры на территории оптово-розничного рынка «Оптторг «Северный» была выявлена торговая точка, занимавшаяся реализацией фруктов неустановленного происхождения.

«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данного вида сельхозпродукции и ее фитосанитарную безопасность, индивидуальным предпринимателем не предоставлено. На таре присутствовали следы уничтожения маркировки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ввиду невозможности установления законности ввоза яблок на территорию России уполномоченными должностными лицами было принято решение об изъятии и уничтожении товара.