EN
18:09:18 Вторник, 3 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прием заявок от желающих заселиться в «Новые берега» под Пензой продлится до 30 сентября

11:03 | 03.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Первый этап приема заявок от людей с инвалидностью на получение статуса резидента арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области продлится до 30 сентября. Об этом говорится в положении конкурса, объявленного автономной некоммерческой организацией «Квартал Луи».

Прием заявок от желающих заселиться в «Новые берега» под Пензой продлится до 30 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ключевым условием проживания в арт-поместье является реализация на его базе авторского проекта, который может быть реализован в индивидуальном или групповом формате.

В случае успешного прохождения заочного этапа оргкомитет направит участнику приглашение на очный — в формате личного собеседования или Skype-сессии.

Читайте также

«Ростелеком» завершил часть работ по созданию телеком-инфраструктуры в «Новых берегах»

Состав первых резидентов будет определен до 25 октября. С победителями конкурсного отбора будет заключен договор о безвозмездном использовании помещений с имуществом арт-поместья «Новые берега».

Арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области будет представлять собой коттеджный поселок площадью около 8 тыс. кв. метров, при возведении которого учитываются потребности людей с инвалидностью.

Строительство семи жилых домов на 30 квартир для 80 человек ведется поэтапно. На данный момент возведено два дома, четыре объекта находятся в процессе строительства.

Также на территории арт-поместья будут располагаться неформальный образовательный центр, магазин, оздоровительный комплекс, мастерские, производственные площадки, кафе, кинотеатр, часовня и офисные здания.

Загрузка...
Читайте также
Новый фонтан начнет работать в центре Пензы в 2020 году — губернатор В Никольске подготовлена культурная программа для участников и гостей симпозиума
В Пензе участники донорской акции пополнили банк крови на 17 литров Симпозиум в Никольске пройдет при поддержке «ЦКР» и центра «Инициатива»
Женщина-пешеход пострадала в ДТП на улице Терновского в Пензе Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ИА «PenzaNews» с 12-летием сайта
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement