Прием заявок от желающих заселиться в «Новые берега» под Пензой продлится до 30 сентября Общество

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Первый этап приема заявок от людей с инвалидностью на получение статуса резидента арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области продлится до 30 сентября. Об этом говорится в положении конкурса, объявленного автономной некоммерческой организацией «Квартал Луи».

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Ключевым условием проживания в арт-поместье является реализация на его базе авторского проекта, который может быть реализован в индивидуальном или групповом формате.

В случае успешного прохождения заочного этапа оргкомитет направит участнику приглашение на очный — в формате личного собеседования или Skype-сессии.

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Состав первых резидентов будет определен до 25 октября. С победителями конкурсного отбора будет заключен договор о безвозмездном использовании помещений с имуществом арт-поместья «Новые берега».

Арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области будет представлять собой коттеджный поселок площадью около 8 тыс. кв. метров, при возведении которого учитываются потребности людей с инвалидностью.

Строительство семи жилых домов на 30 квартир для 80 человек ведется поэтапно. На данный момент возведено два дома, четыре объекта находятся в процессе строительства.

Также на территории арт-поместья будут располагаться неформальный образовательный центр, магазин, оздоровительный комплекс, мастерские, производственные площадки, кафе, кинотеатр, часовня и офисные здания.