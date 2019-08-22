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«Ростелеком» завершил часть работ по созданию телеком-инфраструктуры в «Новых берегах»

13:55 | 22.08.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» завершили часть работ, направленных на создание оптической инфраструктуры связи для арт-поместья «Новые берега», строительство которого в селе Богословка ведет автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Об этом сообщил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«Ростелеком» завершил часть работ по созданию телеком-инфраструктуры в «Новых берегах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день специалистами компании выполнены кабельные переходы через автодороги на территории, где возводятся дома для молодых людей с инвалидностью», — написал он на своей странице в Facebook в четверг, 22 августа.

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Представитель «Ростелекома» пояснил, что заказана топографическая съемка для прокладки оптики в грунт от существующей муфты до шестиквартирного жилого дома.

«Ближайшая муфта расположена на расстоянии приблизительно 500 метров от арт-поместья. Идет процесс согласования с землепользователями. После этого приступим к прокладке высокоскоростной линии связи в грунт», — уточнил Алексей Макаров, добавив, что затем будут выполнены работы по укладке коммуникаций внутри помещений в первом доме.

Он напомнил также, что «Новые берега» будут представлять собой жилой комплекс из малоэтажных домов для обособленного проживания молодых людей с различными формами инвалидности и социально активных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «Ростелеком» на протяжении нескольких лет поддерживает проекты АНО «Квартал Луи». В частности, провайдер создал телекоммуникационную инфраструктуру в пансионе для молодых инвалидов «Дом Вероники», а затем обеспечил его дополнительными камерами видеонаблюдения.

Кроме того, компания подключила высокоскоростной интернет в здании творческой мастерской на территории пансиона.

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