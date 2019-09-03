Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ИА «PenzaNews» с 12-летием сайта Общество

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ИА «PenzaNews» с 12-летием со дня запуска в интернет сайта информагентства.

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«За минувшие годы вы прошли большой путь развития, заняли ведущие позиции среди электронных СМИ региона. У вас есть свое узнаваемое творческое лицо, только вам свойственный журналистский почерк. Актуальность и достоверность информации, профессионализм и компетентность по праву стали слагаемыми ваших позитивных достижений, снискали признание и заслуженное уважение пензенцев», — отметила руководитель ведомства.

Екатерина Шнайдер подчеркнула, что редакция ИА «PenzaNews» следует основным принципам журналистики.

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«Оперативно сообщать о происходящих в регионе важнейших событиях общественно-политической жизни, объективно анализировать их, подсказывать людям, как лучше решить возникающие проблемные вопросы — эти благородные цели вы неизменно ставите во главу угла своей плодотворной деятельности. Выражаю уверенность, что и в дальнейшем ваш замечательный коллектив сможет успешно реализовать все перспективные планы и проекты, вывести ваше популярное издание на новые рубежи творческих свершений!» — добавила начальник департамента.

Она пожелала журналистам информагентства крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях.