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В Пензенской области 11 сентября стартует конкурс «Народный участковый»

17:14 | 04.09.2019 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Конкурс «Народный участковый» стартует в Пензенской области в среду, 11 сентября.

В Пензенской области 11 сентября стартует конкурс «Народный участковый». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для участия в нем будут выдвинуты участковые уполномоченные полиции со стажем в должности не менее 3 лет, которые достигли лучших показателей в служебной деятельности и пользуются наибольшим доверием и уважением граждан.

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Информацию о них планируется разместить на странице конкурса на официальном сайте управления МВД России по Пензенской области. Жители смогут узнать, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого из них, какое количество обращений граждан рассмотрено, каковы достижения конкурсантов и как их характеризуют коллеги и население.

Первый этап голосования продлится до 20 сентября. Для участия в нем интернет-пользователям потребуется авторизоваться через социальные сети. Победители пройдут во второй тур.

Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября.

Лучший участковый уполномоченный полиции Пензенской области представит регион на всероссийском этапе  конкурса.

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