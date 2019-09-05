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В Пензенской области редакции районных газет получат 26 новых автомобилей

13:44 | 05.09.2019 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. 26 новых автомобилей «Lada Largus» будут переданы редакциям районных газет Пензенской области.

В Пензенской области редакции районных газет получат 26 новых автомобилей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Иван Белозерцев вручил соответствующий сертификат начальнику регионального департамента информационной политики и СМИ Екатерине Шнайдер в ходе I всероссийского молодежного медиафорума «MediaАкцент» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 5 сентября.

Глава региона выразил надежду на то, что новые машины станут хорошим подспорьем в работе журналистов на местах.

Согласно данным портала госзакупок, 2 сентября 2019 года департамент информационной политики и СМИ Пензенской области заключил с ООО «Юникор» госконтракт на поставку 26 автомобилей «Lada Largus». Его цена составила 15 млн. 616 тыс. 692 рубля. Денежные средства выделены из регионального бюджета.

Поставщик определен по результатам электронного аукциона, на который поступило две заявки. Начальная цена была снижена примерно на 319 тыс. рублей.

Транспорт должен быть поставлен заказчику в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

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