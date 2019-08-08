Пензенский департамент СМИ планирует приобрести 26 автомобилей Общество

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Департамент информационной политики и СМИ Пензенской области планирует приобрести 26 легковых автомобилей.

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Поставщик будет определен по результатам электронного аукциона, который состоится 16 августа.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн. 935 тыс. 400 рублей.

Источником финансирования является бюджет региона.

Транспортные средства необходимо поставить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24.

В этом здании располагается департамент информполитики и СМИ, где на текущей неделе произойдет смена руководства — пост начальника ведомства покидает Олег Синенков, его место с 9 августа займет Екатерина Шнайдер.

Кроме того, по данному адресу будет находиться вновь создаваемое государственное автономное учреждение Пензенской области «Медиахолдинг «Экспресс». В соответствии с постановлением регионального правительства, которое 5 августа подписал губернатор Иван Белозерцев, за ГАУ намечено закрепить помещение площадью 14,1 кв. метра.

Согласно сведениям, размещенным на сайте департамента, в настоящее время он осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 29 ГАУ.

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Данный тип учреждения имеют редакции 26 районных газет Пензенской области — «Башмаковский вестник», «Бековский вестник», «Наша газета – Бессоновские известия», «Вадинские вести», «Ваш собеседник», «Вестник», «Вперед», «Городищенский вестник», «Знамя труда», «Каменская новь», «Куранты-Маяк», «Наровчатские новости», «Наше слово», «Новое время», «Новь», «Организатор», «Родная земля», «Сельская новь», «Сельская правда», «Сельские вести», «Сердобские новости», «Сурская правда», «Сурские просторы», «Труд», «Трудовая честь» и «Трудовой путь».

Также государственными автономными учреждениями, находящимися в ведении департамента, являются «Информационный центр «Пензенская правда», «Редакция газеты «Наша Пенза» и «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО), которое первоначально создавалось с целью переноса на данный интернет-ресурс информации с сайтов районных газет, имеющих крайне низкую посещаемость, в связи с чем они должны были прекратить свою деятельность, однако впоследствии от этой идеи отказались.