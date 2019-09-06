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Транспорт пустят в объезд места ремонта теплосетей в районе улицы Лермонтова в Пензе

12:32 | 06.09.2019 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Общественный транспорт будет следовать по улице Лермонтова в Пензе в объезд участка между улицами Куйбышева и Красной с 9.00 понедельника, 9 сентября, до 20.00 15 сентября из-за ремонта теплосетей.

Транспорт пустят в объезд места ремонта теплосетей в районе улицы Лермонтова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Маршрутки №№1, 5, 9М, 29, 77 и 93 с улицы Лермонтова будут поворачивать на улицу Красную, затем следовать по улицам Чкалова и Куйбышева, после чего возвращаться на улицу Лермонтова.

Автобусы малого класса №39, №68 и №85 с улицы Красной будут проезжать по улицам Карла Маркса и Кирова.

Маршрутные такси №75 планируется пустить с улицы Лермонтова также через улицы Красную, Карла Маркса и Кирова.

Маршрутки №30 после улицы Лермонтова поедут по улицам Красной, Чкалова, Куйбышева и Свердлова, сообщает пресс-служба мэрии.

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