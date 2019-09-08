EN
19:07:52 Воскресенье, 8 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей

17:49 | 08.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Администрация Засечного сельсовета Пензенской области заключила с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» муниципальный контракт на строительство участка дороги на улице Алой — между улицами Ново-Терновской и Олимпийской — на сумму 70,5 млн. рублей.

В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по результатам электронного аукциона, на который поступило две заявки. В ходе торгов начальная цена была снижена почти на 3 млн. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, работы будут выполняться в четыре этапа.

Первый рассчитан на период до 29 октября 2019 года, второй продлится с 23 марта по 23 мая 2020 года, третий — с 23 марта по 23 мая 2021 года, четвертый — с 1 марта по 31 октября 2022 года.

Обустроить данный участок планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отмечается на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, улица Алая является одним из четырех капиталоемких объектов, работы на которых по проекту «БКАД» предполагается начать до конца 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39% В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького
В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября
Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки В Пензенской области на выборах используется 107 комплексов обработки бюллетеней
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement