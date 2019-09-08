В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей Общество

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Администрация Засечного сельсовета Пензенской области заключила с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» муниципальный контракт на строительство участка дороги на улице Алой — между улицами Ново-Терновской и Олимпийской — на сумму 70,5 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подписан по результатам электронного аукциона, на который поступило две заявки. В ходе торгов начальная цена была снижена почти на 3 млн. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, работы будут выполняться в четыре этапа.

Первый рассчитан на период до 29 октября 2019 года, второй продлится с 23 марта по 23 мая 2020 года, третий — с 23 марта по 23 мая 2021 года, четвертый — с 1 марта по 31 октября 2022 года.

Обустроить данный участок планируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отмечается на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, улица Алая является одним из четырех капиталоемких объектов, работы на которых по проекту «БКАД» предполагается начать до конца 2019 года.