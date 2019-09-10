УФАС усмотрело нарушения в процедуре выдачи свидетельств на перевозку пассажиров в Пензе Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты управления ФАС России по Пензенской области усмотрели в действиях администрации Пензы нарушения, связанные с выдачей свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок.

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«Администрация Пензы утвердила документ планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год, которым установила дату выдачи свидетельств по маршрутам регулярных перевозок, указав, что проведение открытого конкурса [...] не планируется. Указанные действия […] повлекли за собой выдачу управлением транспорта и связи Пензы свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок ряду хозяйствующих субъектов без проведения конкурсных процедур. Речь идет о маршрутах №№54, 66, 70, 89», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФАС России по Пензенской области во вторник, 10 сентября.

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В нем отмечается, что такие действия не только нарушают установленный законом порядок выдачи свидетельств, но и приводят к недопущению, ограничению и устранению конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автотранспортом в Пензе.

«Пензенское УФАС России выдало администрации Пензы предупреждения, в соответствии с которыми в срок до 30 сентября [...] надлежит привести документ планирования регулярных перевозок города в части установления порядка определения перевозчика по указанным муниципальным маршрутам в соответствие с требованиями действующего законодательства», — поясняется в пресс-релизе.